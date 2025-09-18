Rescatan bebé abandonada en casa deshabitada en Changuinola

Panamá- ¡Desgraciada! Una mujer que abandonó a su bebé de tan solo siete días de nacida dentro de una vivienda deshabitada, ubicada en La Mesa, distrito de Changuinola (Bocas del Toro), está siendo buscada por las autoridades.

La mañana de este jueves, residentes del área escucharon el llanto de un bebé que procedía de la casa abandonada, por lo que entraron y la encontraron dentro. Asombrados ante lo ocurrido, se preguntaban qué hacer. En ese momento pasaba por el lugar una ronda de unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), a quienes denunciaron el hecho.

El subcomisionado José Camargo, jefe del Batallón General Manuel Quintero Villareal, detalló que la bebé presentaba un cuadro de deshidratación, por lo que Unidades Especializadas en Asuntos de Niñez y Adolescencia (UEANA) la trasladaron de urgencia a la Policlínica de la Caja de Seguro Social (CSS) en Guabito y, posteriormente, al Hospital Raúl Dávila Mena de Changuinola, donde se mantiene fuera de peligro.

El Senafront y el Ministerio Público han iniciado las investigaciones correspondientes para ubicar a los progenitores del menor, para deslindar responsabilidades y establecer por qué la abandonaron.