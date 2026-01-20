Sucesos - 20/1/26 - 04:47 PM

Rescatan bote pesquero a la deriva tras ser arrastrado por la corriente

El Galfun I, dedicado a la actividad de palangre, fue arrastrado por la fuerte corriente y quedó a la deriva en las aguas de Puerto Arnuelles, por lo que enviaron un llamado de alerta.

 

Panamá- Una embarcación (bote) que realizaba labores de pesca tuvo que ser remolcada este martes por unidades del Batallón de Botes Especiales (BATBBEE) del puesto de vigilancia de Limones, en Barú (Chiriquí), luego de que sufrió desperfectos mecánicos.

Según detalló el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Galfun I, dedicado a la actividad de palangre, fue arrastrado por la fuerte corriente y quedó a la deriva en las aguas de Puerto Arnuelles, por lo que enviaron un llamado de alerta.

Como el suceso representaba un riesgo para la seguridad de la embarcación y de su tripulación, los fronterizos procedieron al rescate y aseguramiento de la misma para luego trasladarla a un puerto seguro.

 

 

 

