Sucesos - 19/11/25 - 10:03 AM

Riña con arma de fuego termina en homicidio en Changuinola

Todo ocurrió poco antes de las 2:00 de la madrugada de este miércoles, cuando aún había gente en el local festejando el pase de Panamá al Mundial de Fútbol.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una persona muerta y dos heridas fue el saldo que dejó un tiroteo en un bar ubicado cerca del Mini Super El Parque en El Empalme, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Todo ocurrió poco antes de las 2:00 de la madrugada de este miércoles, cuando aún había gente en el local festejando el pase de Panamá al Mundial de Fútbol. De repente, por razones aún desconocidas, empezó una riña entre varias personas, en medio de la cual un hombre sacó un arma de fuego y disparó múltiples veces.

Al sonar los disparos, los presentes corrieron por sus vidas. Pese a ello, tres personas terminaron heridas, una de las cuales falleció.

Unidades policiales que se encontraban cerca del parque realizando una ronda llegaron de inmediato al lugar y lograron capturar al agresor, mientras que los heridos eran trasladados a un centro médico cercano, según confirmó el comisionado Jorge Bryant, jefe de la zona policial de El Empalme.

Las autoridades investigan el hecho para establecer el motivo del incidente que terminó con un saldo fatal.


 

