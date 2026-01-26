Sucesos - 26/1/26 - 12:44 PM

Riña escaló a tiroteo en calles colonenses en la madrugada

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Una riña generó que dos personas resultaran heridas la madrugada de este lunes en la ciudad de Colón, lo que es motivo de investigación por inteligencia policial y el Ministerio Público.

El suceso de violencia quedó registrado como heridos con proyectil de arma de fuego a eso de las 12:37 a.m. del lunes 26 de enero, en la calle 3, entre la avenida Central y Justo Arosemena, en la urbe colonense.

Todo inició con una riña en esa área, donde resultó herido Fermín Pineda, de 56 años. La víctima recibió disparos en la pierna y la mano izquierda, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero.

Luego de este hecho, entre tres a cuatro personas salieron por la calle 2 y 3, avenida Justo Arosemena, quienes realizaron varias detonaciones en las que hirieron a Edgardo Pomares, de 29 años, quien terminó herido en el brazo derecho y también fue llevado a urgencias del hospital para recibir atención médica.

Se inició el proceso de investigación de este hecho de violencia que deja a dos personas heridas en Colón.

