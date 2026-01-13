Sucesos - 13/1/26 - 12:20 PM

Riña mortal en Los Abanicos: hombre murió tras ser apuñalado por vecino

Panamá- Una riña entre vecinos terminó en tragedia en horas de la madrugada de este martes, en el sector de Los Abanicos, ubicado en el corregimiento de David Sur (Chiriquí).

La víctima, identificada como Rubén Darío Pinzón Serracín (47 años), falleció en el Hospital Rafael Hernández de David, luego de ser apuñalado mientras se encontraba en los predios de su casa, ubicada detrás de la escuela de Los Abanicos.

Unidades de la Policía Nacional y de la Fiscalía de Homicidios se encuentran efectuando las diligencias relacionadas con este primer homicidio del año en la provincia de Chiriquí, para ubicar y capturar al agresor, quien está plenamente identificado y tiene antecedentes por el delito de pandillerismo.

Por el momento, se desconoce qué motivó la riña entre estos dos hombres, la cual terminó con un saldo mortal, lo que será establecido en el transcurso de la investigación.

 

 

