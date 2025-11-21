Sucesos - 21/11/25 - 08:41 AM

Salvan a cinco hombres de camaronera después de horas a la deriva en Veracruz

El incidente ocurrió a raíz de un naufragio, pero la pronta intervención de las autoridades, se logró su salvamento.

 

Por: Redacción / Web -

Después de horas de angustia, cinco miembros de una embarcación camaronera fueron rescatados anoche, sanos y salvos, de las aguas de Veracruz. El incidente ocurrió a raíz de un naufragio, pero la pronta intervención de las autoridades, se logró su salvamento.

El rescate fue posible al patrullaje  marítimo realizado por agentes del Centro Regional de Operaciones Aeronavales del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN). Durante las labores de vigilancia, los agentes avistaron la embarcación naufragada y de inmediato pusieron en marcha el operativo de rescate.

Utilizando la nave BAP-3014, los cinco tripulantes fueron trasladados a un puerto seguro, donde recibieron atención médica  por parte de paramédicos para evaluar su estado de salud.
 

