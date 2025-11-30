¿Se armaban para guerra? Policía incauta arsenal en Santa Ana

Panamá-¿Será que pandilleros de Santa Ana se estaban armando para iniciar una guerra entre grupos rivales? Eso es lo que se preguntan residentes de ese populoso corregimiento ubicado en pleno centro de la ciudad capital, luego de que este domingo la Policía Nacional decomisó varias armas de fuego y municiones.

Según confirmó el subcomisionado Sixto Miranda, ejecutivo de la octava zona policial Metro Oeste, fue gracias a una denuncia ciudadana que ubicaron cuatro pistolas automáticas y un fusil en la azotea del edificio Vina 560, ubicado en la Calle 18, Santa Ana.

Durante el operativo, los uniformados también ubicaron y decomisaron 490 municiones y once proveedores —entre ellos ocho para pistolas automáticas y tres para el rifle de asalto—. Pero eso no fue todo, ya que entre el alijo de guerra también había una granada, por lo que surge la pregunta: ¿a quién o qué pretendían explotar?

Tras el decomiso de las armas y demás indicios, la Policía ha iniciado una investigación para tratar de ubicar a los dueños de los pertrechos.

Esta situación preocupa a los santaneros, sobre todo porque el pasado domingo 23 de noviembre fue asesinado Yahir Noriel De León Salgado (35 años), quien fue señalado como el supuesto cabecilla de la pandilla que opera en “Renta 15”.