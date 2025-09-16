Sucesos - 16/9/25 - 10:01 AM

Se entrega otro implicado en brutal homicidio de pariteña

El hombre, de 53 años, se presentó de forma voluntaria para enfrentar la justicia por su presunta vinculación con el homicidio registrado el primero de septiembre en Los Higos de Parita.

 

Otro implicado en el homicidio y robo del que fue víctima la Pariteña Nivia Bósquez (62) se entregó a las autoridades en el corregimiento de Chitré cabecera, provincia de Herrera.

El hombre, de 53 años, se presentó de forma voluntaria para enfrentar la justicia por su presunta vinculación con el homicidio registrado el primero de septiembre en Los Higos de Parita.

Por este caso, a otros cuatro sospechosos aprehendidos en La Chorrera (Panamá Oeste), un juez de garantías ya les formuló cargos por los delitos contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio doloso consumado y contra el patrimonio económico (robo) y asociación ilícita para delinquir, en perjuicio de la comerciante pariteña.

La señora Nivia fue hallada amordazada y con un fuerte golpe en la cabeza, una escena que reflejó la violencia con la que actuaron los delincuentes, quienes llegaron a robar y terminaron quitándole la vida.

 

 

