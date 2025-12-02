Se entregan hermanos 'Quimbo' y 'Rolo': 'Más Buscados' por pandillerismo

Panamá- Los hermanos Alberto Luis Murillo González, alias 'Quimbo', y Joseph Alberto Murillo González, alias 'Rolo' se entregaron ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita.

Los hermanos figuraban en la lista de los 'Más Buscados' por pandillerismo y por ellos se ofrecía una recompensa de dos mil dólares.

En la lista divulgada por la policía el pasado martes, figuraban 33 buscados por pandillerismo y crimen organizado, de los cuales 2 fueron aprehendidos en menos de 24 horas después de la publicación de sus nombres y rostros.

Con estos dos sospechosos detenidos, la lista se ha reducido a 26 hombres señalados que aún quedan por ubicar. Por cinco de ellos se ofrecen recompensas de $100 mil (1), $75 mil (1), $30 mil (1) y $20 mil (2).

Para acceder a la lista completa de los 'Más Buscados' por pandillerismo, dele clic AQUÍ



