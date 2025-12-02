Sucesos - 02/12/25 - 09:41 AM

Se entregan hermanos 'Quimbo' y 'Rolo': 'Más Buscados' por pandillerismo

La entrega de los Murillo González se hizo efectiva ayer ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Los hermanos Alberto Luis Murillo González, alias 'Quimbo', y Joseph Alberto Murillo González, alias 'Rolo' se entregaron ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita.

Los hermanos figuraban en la lista de los 'Más Buscados' por pandillerismo y por ellos se ofrecía una recompensa de dos mil dólares.

En la lista divulgada por la policía el pasado martes, figuraban 33 buscados por pandillerismo y crimen organizado, de los cuales 2 fueron aprehendidos en menos de 24 horas después de la publicación de sus nombres y rostros.

Con estos dos sospechosos detenidos, la lista se ha reducido a 26 hombres señalados que aún quedan por ubicar. Por cinco de ellos se ofrecen recompensas de $100 mil (1), $75 mil (1), $30 mil (1) y $20 mil (2).

Para acceder a la lista completa de los 'Más Buscados' por pandillerismo, dele clic AQUÍ


 

Te puede interesar

Rescatan costarricenses tras hundimiento de su embarcación en Punta Burica

Rescatan costarricenses tras hundimiento de su embarcación en Punta Burica

 Diciembre 02, 2025
Se entregan hermanos 'Quimbo' y 'Rolo': 'Más Buscados' por pandillerismo

Se entregan hermanos 'Quimbo' y 'Rolo': 'Más Buscados' por pandillerismo

 Diciembre 02, 2025
Aprehensión legalizada por intento de asesinato en Puerto Escondido

Aprehensión legalizada por intento de asesinato en Puerto Escondido

 Diciembre 02, 2025
Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas

Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas

 Diciembre 02, 2025
Adulto mayor en estado delicado tras ser atropellado por un taxi en Chitré

Adulto mayor en estado delicado tras ser atropellado por un taxi en Chitré

 Diciembre 01, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera
Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años

Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Evento vacío, pero le sobra valentía para atreverse y ser la productora de sus sueños

Evento vacío, pero le sobra valentía para atreverse y ser la productora de sus sueños
¿Se armaban para guerra? Policía incauta arsenal en Santa Ana

¿Se armaban para guerra? Policía incauta arsenal en Santa Ana