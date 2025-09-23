Se lo llevó la pelona cuando estaba en un velorio

Un hombre fue asesinado la tarde de este martes, en medio de un velorio que se realizaba en el primer piso del edificio H-163 de la comunidad de Alto de Los Lagos en el corregimiento de Cristóbal Este en la provincia de Colón.

La información de este caso señala que varios sujetos llegaron a este lugar y empiezan a hacer disparos, hiriendo de manera mortal a esta persona.

Esto provocó una corredera de las personas que estaban allí, quienes salieron huyendo en todas direcciones para evitar ser alcanzados por las balas.

Con esta persona suman 15 los que han muerto solo este mes de septiembre en la Costa Atlántica, como resultado de la violencia armada.

Todo el área donde se dio el ataque quedó acordonado para preservar la escena del crimen, a fin de que los peritos de criminalística realizarán el levantamiento del cuerpo, indicios y otros elementos para esclarecer el hecho de sangre.

Más de 90 personas han muerto por la violencia en la Costa Atlántica este 2025.