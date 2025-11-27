Se quedaba con dinero de ventas de tarjetas telefónicas; lo capturaron

Panamá- Un excolaborador de una empresa telefónica fue aprehendido por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), al ser vinculado con el hurto de más de 71 mil dólares en tarjetas para celulares.

Según detalló la Policía Nacional, la aprehensión del exejecutivo de ventas, quien era buscado por el delito contra el patrimonio económico en su modalidad de hurto con abuso de confianza, se hizo efectiva en el corregimiento de Juan Díaz.

La investigación preliminar de este caso reveló que, entre los meses de agosto y septiembre de 2023, el implicado habría sustraído dinero de las ventas de tarjetas a diferentes comercios, clientes de la telefónica, hasta alcanzar una afectación patrimonial de 71,964.54 dólares.

La inconsistencia en los arqueos efectuados a las cuentas de los clientes que el hombre atendía reveló faltantes de dinero, lo que motivó su despido. Tras varias diligencias adelantadas por la Fiscalía Contra el Patrimonio Económico, se revisaron los movimientos bancarios de las cuentas del sospechoso y se comprobó que realizó varias compras de artículos inconsistentes con sus ingresos económicos.

Tras la aprehensión, el sospechoso fue trasladado a la subestación de policía de Don Bosco para luego ser remitido a las autoridades correspondientes y proceder con su judicialización.