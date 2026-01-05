Seguridad privado frustra robo a minisúper con disparos en Villa Alondra

Panamá- Cinco sujetos intentaron robar un minisúper en la comunidad de Villa Alondra, en el corregimiento de Puerto Pilón, provincia de Colón, la tarde de este lunes 5 de enero.

Los ladrones llegaron de repente a este negocio, pero fueron recibidos por el guardia de seguridad que observó su actitud sospechosa.

Fue entonces que el agente de seguridad privado desenfundó su arma de fuego e hizo varios disparos para disuadirlos de cometer el ilícito.

Esto obligó a los ladrones a salir huyendo en diferentes direcciones del corregimiento de Puerto Pilón.

En medio de esta situación, uno de los ladrones fue atrapado. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para iniciar la investigación de este intento de robo por parte de estos delincuentes que pretendían llevarse las ganancias del negocio.

El sujeto pasó a manos de la Policía Nacional y posteriormente a los funcionarios del Ministerio Público, quienes iniciarán su proceso de judicialización por este delito.



