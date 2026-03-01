Sucesos - 01/3/26 - 10:08 AM

Sin pistas sobre el asesinato de conductor de plataforma digital

Hasta ahora solo se sabe que, a eso de las 8:15 p. m. del viernes, el conductor de una plataforma digital fue mortalmente baleado mientras transportaba a un pasajero.

 

Por: Redacción Web

Panamá- Casi dos días han transcurrido desde que un hombre, identificado únicamente como Anthony, de 27 años, fue asesinado cerca de la primera etapa de Santa Librada, ubicada en el corregimiento de Omar Torrijos, distrito de San Miguelito, y hasta la fecha no hay sospechosos detenidos por este caso.

Hasta ahora solo se sabe que, a eso de las 8:15 p. m. del viernes, el conductor de una plataforma digital fue mortalmente baleado mientras transportaba a un pasajero. Circulaban por una cancha de béisbol ubicada en Santa Librada, en el sector conocido como El Pueblito, cuando aparecieron unos pistoleros desconocidos, interceptaron el Kia Soluto de color gris en el que iban y comenzaron a disparar.

El conductor murió en la escena, detrás del volante, mientras que el pasajero resultó herido. Una ronda policial ciclista, al escuchar los disparos, llegó al lugar y se encontró con la macabra escena. El herido fue trasladado de emergencia a la Policlínica Generoso Guardia de Santa Librada, donde los galenos que lo atendieron determinaron que tenía una herida de bala en el hombro izquierdo y el abdomen. Una vez estabilizado, lo trasladaron al Hospital San Miguel Arcángel, en donde permanece recluido.

Con el asesinato de Anthony, se elevan a dos los conductores de plataformas digitales asesinados en San Miguelito al cierre de febrero. La investigación del caso deberá establecer cuál de los dos ocupantes del sedán gris era el blanco de los pistoleros, ya que el robo no habría sido el móvil del crimen.

