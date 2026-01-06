Sucesos - 06/1/26 - 12:00 AM

Sicarios matan hombre y dejan a otro herido

Redacción Crítica

Un hombre (23 años), fue asesinado y otro resultó herido en medio de un ataque armado que tuvo lugar a eso de la 1:30 de la madrugada de ayer, en el sector de Rogelio Sinán, corregimiento de Belisario Frías, distrito de San Miguelito.

Se informó que cuatro sujetos, arma de fuego en mano, aparecieron de pronto ante un grupo de personas que se encontraba libando licor en una vereda y les dispararon.

Tras el tiroteo, los sicarios escaparon de la escena y los dos heridos fueron trasladados al cuarto de urgencia del Hospital San Miguel Arcángel.

La víctima fatal, cuya identidad no fue revelada, falleció en el hospital producto de impactos de bala que recibió en el abdomen y la espalda, mientras que uno de sus acompañantes fue alcanzado por un proyectil en un muslo.

Tras el ataque, unidades policiales se presentaron al lugar para realizar operativos en la zona y áreas aledañas, pero hasta el momento no se ha reportado la captura de ninguno de los 4 sospechosos.

Tan solo el pasado 2 de enero, poco antes de las 7:30 p.m., fue asesinado en el sector de El Chumico, de Santa Marta, Bladimir Sucre Torres, de 18 años.

La esposa de Sucre, informó que él se encontraba fuera de la residencia mientras ella le servía la comida, y pronto pasó un taxi, del cual se bajaron varios sujetos armados, los cuales le dispararon en múltiples ocasiones sin decir antes ni una sola palabra.

El joven cayó boca abajo en la puerta de entrada de la casa y aunque fue trasladado al Centro de Salud de Torrijos Carter, falleció a los pocos minutos.

La Fiscalía de Homicidios y Femicidios de San Miguelito y la DIJ investigan ambos casos para determinar si están relacionados, ya que se presume que están ligados a rivalidades entre bandas delictivas que operan en ese populoso distrito.

