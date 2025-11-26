Sucesos - 26/11/25 - 03:20 PM

Sin dinero para medicinas: Cruda realidad que cobró la vida de bebé en Barú

Los padres de la menor no contaban con dinero para comprar los medicamentos recetados por el médico. La condición de la bebé persistió hasta que su pequeño cuerpo no resistió más y falleció.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una niña indígena, de solo 6 meses de edad falleció en una humilde vivienda ubicada en el sector de San Antonio, corregimiento de Rodolfo Aguilar Delgado, en Barú, Chiriquí, luego de padecer desnutrición y un severo cuadro de diarrea durante varios días.

Según se informó, los padres de la menor la habían trasladado desde el sector de Renacimiento para que recibiera atención médica en el centro de salud de Rodolfo Aguilar, pero, a pesar de que fue evaluada, no contaban con dinero para comprar los medicamentos recetados por el médico. La condición de la bebé persistió hasta que su pequeño cuerpo no resistió más y falleció.

Ana Guerra, representante de Rodolfo Aguilar Delgado, manifestó su preocupación por el alarmante nivel de pobreza extrema que afecta a los residentes del corregimiento, donde son pocas las personas con empleos dignos. Espera que algunas empresas se radiquen en la región para invertir y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

 

 

