¡Susto! Avioneta aterriza, pero... se sale de la pista.

La mañana de este domingo 18 de enero hubo un momento tenso en Contadora.

Una avioneta privada se salió de la pista justo cuando aterrizaba en el aeródromo Raúl Arias.

La aeronave, un Cessna 182 con matrícula HP-1475, venía desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert.

Según el plan de vuelo, tres personas iban a bordo. Todas salieron sin lesiones.

El incidente ocurrió durante la maniobra final.

No hubo heridos ni daños mayores reportados en el momento.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que ya inició la recopilación de datos para esclarecer qué provocó la salida de pista y determinar responsabilidades, como parte del procedimiento regular en estos casos.