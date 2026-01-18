Sucesos - 18/1/26 - 11:38 AM

¡Susto! Avioneta aterriza, pero... se sale de la pista.

La aeronave, un Cessna 182 con matrícula HP-1475, venía desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert.

 

Por: Redacción / Crítica -

La mañana de este domingo 18 de enero hubo un momento tenso en Contadora.
Una avioneta privada se salió de la pista justo cuando aterrizaba en el aeródromo Raúl Arias.

La aeronave, un Cessna 182 con matrícula HP-1475, venía desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert.
Según el plan de vuelo, tres personas iban a bordo. Todas salieron sin lesiones.

El incidente ocurrió durante la maniobra final.
No hubo heridos ni daños mayores reportados en el momento.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que ya inició la recopilación de datos para esclarecer qué provocó la salida de pista y determinar responsabilidades, como parte del procedimiento regular en estos casos.

Te puede interesar

Atropellan y matan a un peatón en la vía Volcán–Caizán. Conductor huyó

Atropellan y matan a un peatón en la vía Volcán–Caizán. Conductor huyó

Enero 18, 2026
Droga con mensaje de "Caro Quintero" hallada en aguas del Darién

Droga con mensaje de "Caro Quintero" hallada en aguas del Darién

 Enero 18, 2026
¡Susto! Avioneta aterriza, pero... se sale de la pista.

¡Susto! Avioneta aterriza, pero... se sale de la pista.

Enero 18, 2026
Atropello en Las Vueltas deja dos fallecidos

Atropello en Las Vueltas deja dos fallecidos

 Enero 18, 2026
Ministerio de la Mujer activa protocolo tras femicidio y suicidio en Arraiján

Ministerio de la Mujer activa protocolo tras femicidio y suicidio en Arraiján

 Enero 17, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga
Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador

Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera

Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera
Hombre se bate a tiros con SPI tras hurto accesorios de autos; quedó herido

Hombre se bate a tiros con SPI tras hurto accesorios de autos; quedó herido