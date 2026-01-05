Tragedia en Cerro Punta: Niña de 4 años muere tras caída accidental

Panamá- Una niña de tan solo 4 años murió ayer de forma accidental en los predios de una finca, ubicada en Alto Piedra Adentro, Cerro Punta, Chiriquí.

Según informó el padre de la menor, ella se cayó después de desayunar, justo cuando se dirigía a jugar con otros niños.

Aseguró que, tras la caída, la niña lloró un poco, pero no se levantó del piso, así que la tomaron en brazos y recostaron en una cama. Al ver que no respondía, notificaron lo sucedido a los encargados de la finca.

Los administradores llamaron al Minsa-CAPSI de Volcán para que enviaran paramédicos en una ambulancia para atender a la menor.

Cuando llegó el personal médico, evaluaron a la menor, pero ya no podían hacer nada por ella, porque no registraba signos vitales.



