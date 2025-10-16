Tragedia en vías: Mujer pierde dedos de los pies tras impacto con tren

Panamá- Con la pérdida de los dedos de los pies y un fuerte golpe en la frente terminó la tarde del jueves la señora Yuliza Cross (48 años), a la altura del cruce del centro comercial Cuatro Altos y la parada de buses.

La información inicial del caso indica que la señora se había bajado de un bus expreso Panamá - Colón, en esa parada y llevaba audífonos puestos, lo que le impidió escuchar la señal sonora del tren que anunciaba su paso. Testigos presenciales intentaron alertarla gritando, pero todo fue en vano.

Por el impacto, un pie de la mujer quedó bajo el tren, lo que ocasionó que perdiera los dedos de esa extremidad.

El accidente ocurrió mientras el tren se movía hasta que pasó por completo, entonces la víctima pudo ser auxiliada.

La señora, fue atendida luego del incidente por el servicio de urgencias del Cuerpo de Bomberos que acudió al lugar.

La afectada fue trasladada a la sala de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para recibir atención médica especializada.



