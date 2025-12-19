Sucesos - 19/12/25 - 10:25 AM

Tribunal confirma prisión para 32 implicados por preñar maletas con droga

Los magistrados concluyeron que las medidas cautelares eran necesarias, idóneas y proporcionales a la gravedad de los hechos y vinculación de los imputados.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Las 32 personas vinculadas al tráfico de drogas, mediante la contaminación de maletas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que no se acogieron a un acuerdo de pena, permanecerán bajo detención provisional, luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá les confirmara la medida cautelar aplicada en primera instancia por un juez de garantías.

El Órgano Judicial reveló que los magistrados Justo Vargas, Yorleni Rodríguez y Andrés Reyes escucharon y evaluaron los argumentos presentados por los abogados defensores y la Fiscalía. Al final, concluyeron que las medidas cautelares aplicadas eran necesarias, idóneas y proporcionales, en atención a la gravedad de los hechos investigados y al grado de vinculación de los imputados.

Durante las operaciones antidrogas denominadas "Eros" y "Colibrí", adelantadas el pasado mes de noviembre en Panamá Este, Panamá Oeste y Veraguas, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y la Policía Nacional lograron la aprehensión de 54 personas. De estas, 21 personas fueron condenadas mediante acuerdos de pena que van desde 60 hasta 180 meses de prisión, por delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, así como por tráfico internacional de drogas. Por otra parte, a una se le había declarado ilegal la aprehensión.

Mediante la investigación de este caso, que inició en el año 2023, se estableció que los miembros de la organización criminal recibían la droga procedente de Colombia en las costas de Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Los Santos. También introducían maletas llenas de droga al Aeropuerto Internacional de Tocumen con ayuda de funcionarios de la entidad, quienes se encargaban de cambiar las colillas (etiquetas) de maletas de pasajeros comunes que iban hacia Estados Unidos y Europa. Luego, estas eran sustraídas en la terminal aérea de llegada, mientras que el viajero se quedaba sin equipaje.


 

 

