Vuelco de cisterna cargado con combustible paraliza la vía Interamericana

Panamá- Un camión cisterna cargado con miles de galones de combustible se volcó en horas de la madrugada de este domingo en la vía Interamericana, a la altura del nuevo retorno en Penonomé.

Al parecer, el conductor perdió el control del volante y el articulado quedó de medio lado en la cuneta que divide los cuatro carriles de la vía. El conductor salió ileso.

El accidente de tránsito ocasionó que gran parte de los 9 mil galones de gasolina y diésel que transportaba el cisterna terminaran regados en la vía, por lo que fue necesaria la presencia de personal especializado del Cuerpo de Bomberos para contener el derrame y limpiar la vía.

Para realizar las maniobras de limpieza y remoción del camión fue necesario mantener detenido el tráfico vehicular en ambos sentidos de la vía, para evitar otros accidentes en el área.

Conductores quedaron horas atrapados en el tranque que se extendió por varios kilómetros, lo que ha causó malestar, pese a que las unidades de la Dirección de Operaciones de Tránsito habilitaron una vía alterna hacia la ciudad capital, por la calle de La Tabacalera.

Una vez concluyó la limpieza de la calzada y remoción del camión, la vía fue reabierta.