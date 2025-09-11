Sucesos - 11/9/25 - 11:08 AM

Vuelco de contenedor con aceite obliga a cierre temporal de vía

El contenedor transportaba aceite concentrado, por lo que se requirió la presencia de agentes del Cuerpo de Bomberos de Colón (CBC) para limpiar la zona.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- La caída de un contenedor en el área de Cuatro Altos, en las afueras de la ciudad de Colón, dificultó el normal tránsito vehicular en esta importante arteria comercial de la provincia durante la mañana de este jueves 11 de julio.

El contenedor transportaba aceite concentrado, por lo que se requirió la presencia de agentes del Cuerpo de Bomberos de Colón (CBC) para limpiar la zona.

Miguel Vaughan, comandante del CBC, informó que inicialmente se aplicó espuma para controlar el derrame, pero no se obtuvo un resultado positivo. Sin embargo, se combinó la espuma con otra sustancia para mitigar el riesgo y reducir la resbaloso en el área, con el fin de reabrir la vía adecuadamente.

Indicó que se solicitó a la empresa propietaria del contenedor, en coordinación con la Gobernación de la provincia, el suministro de arena para absorber el aceite concentrado derramado y evitar que la carretera permaneciera resbalosa.

Inicialmente, se utilizaron cinco yardas de arena para minimizar el riesgo de patinaje de los vehículos que transitan por esta zona, donde operan empresas de la zona franca, compañías portuarias, navieras y circula equipo pesado.

Te puede interesar

Asesinato en Alcalde Díaz: Joven corre pero no escapa de balas

Asesinato en Alcalde Díaz: Joven corre pero no escapa de balas

 Septiembre 11, 2025
Vuelco de contenedor con aceite obliga a cierre temporal de vía

Vuelco de contenedor con aceite obliga a cierre temporal de vía

 Septiembre 11, 2025
Intentan rematar a hombre baleado dentro del hospital de Colón

Intentan rematar a hombre baleado dentro del hospital de Colón

 Septiembre 11, 2025
Ejecutan hombre de varios tiros en la cabeza en La Feria

Ejecutan hombre de varios tiros en la cabeza en La Feria

 Septiembre 11, 2025
Acribillan hombre y abandonan su cadáver en basurero clandestino

Acribillan hombre y abandonan su cadáver en basurero clandestino

 Septiembre 11, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano
Joven muere tras impactante caída de sedán en viaducto de la ACP

Joven muere tras impactante caída de sedán en viaducto de la ACP