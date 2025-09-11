Vuelco de contenedor con aceite obliga a cierre temporal de vía

Panamá- La caída de un contenedor en el área de Cuatro Altos, en las afueras de la ciudad de Colón, dificultó el normal tránsito vehicular en esta importante arteria comercial de la provincia durante la mañana de este jueves 11 de julio.

El contenedor transportaba aceite concentrado, por lo que se requirió la presencia de agentes del Cuerpo de Bomberos de Colón (CBC) para limpiar la zona.

Miguel Vaughan, comandante del CBC, informó que inicialmente se aplicó espuma para controlar el derrame, pero no se obtuvo un resultado positivo. Sin embargo, se combinó la espuma con otra sustancia para mitigar el riesgo y reducir la resbaloso en el área, con el fin de reabrir la vía adecuadamente.

Indicó que se solicitó a la empresa propietaria del contenedor, en coordinación con la Gobernación de la provincia, el suministro de arena para absorber el aceite concentrado derramado y evitar que la carretera permaneciera resbalosa.

Inicialmente, se utilizaron cinco yardas de arena para minimizar el riesgo de patinaje de los vehículos que transitan por esta zona, donde operan empresas de la zona franca, compañías portuarias, navieras y circula equipo pesado.