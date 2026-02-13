Vida - 13/2/26 - 04:50 PM

¿Qué hacer en Panamá del 14 al 21 de febrero?

Te compartimos algunos eventos de la agenda cultural en Panamá en distintos puntos del país.

 

Por: Redacción/Crítica -

Una agenda cargada de muchas actividades es lo que se vivirá en Panamá del 14 al 21 de febrero. La cartelera incluye actividades al aire libre en familia, teatro, arte y las festividades de los carnavales.

Se trata de actividades pensadas para todos los gustos y edades.

Uno de los principales atractivos es el Festival Carnavalístico en la Cinta Costera, programado del 14 al 17 de febrero. Contará con música en vivo y presentaciones de artistas.

Además, este mismo fin de semana, en Chiriquí se realizará el Boquete Wine Fest Vol. 7 en Bambuda Castle; se trata de variedades de vino, buena música y un ambiente perfecto para compartir.

También, este 14 y 15 de febrero se celebrará la Gran Feria Afroantillana 2026, con artesanías, gastronomía y presentaciones artísticas en el Centro de Convenciones Atlapa, de 12:00m.d. a 8:00 p.m. (donación $6 dólares). 

Mientras que el 14 de febrero, en el Museo Fabio Rodríguez de Herrera, habrá una Exposición de Fotos de las Reinas del Carnaval y Tradiciones, desde las 8:00 a.m.

Para el 15 de febrero, en el Jardín de la Casa Museo en la Ciudad del Saber, se darán clases abiertas de yoga, y en Chiriquí, un concierto al aire libre en el Parque Biblioteca Boquete.

Además, a partir del 17 de febrero arrancarán las festividades del Año Nuevo Chino en Santa Ana (Barrio Chino) y también iniciará la Feria del Búfalo en Colón (hasta el 22 de febrero).

Para los amantes del arte, la Galería Manuel E. Amador de la Universidad de Panamá mantendrá hasta el 21 de febrero la exhibición "Expo Panamá: Tierra que conecta".

 

 

