Ecuador activa protocolos de vigilancia ante sarampión tras alerta en Perú

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador informó este sábado de que, tras la alerta epidemiológica por alto riesgo de sarampión emitida el viernes en Perú, se activaron de inmediato los protocolos de vigilancia y prevención en todo el territorio nacional.

Apuntó que hasta hoy, en Ecuador no se han confirmado casos de sarampión (autóctonos, o importados) y recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede derivar en complicaciones graves como ceguera, neumonía o encefalitis.

La vacunación es la única protección efectiva, indicó al anotar que a los viajeros internacionales se debe aplicar la vacunación 15 días antes de viajar a países con transmisión (Perú, Argentina, EE. UU., México, Canadá o Costa Rica).

Asimismo, debe haber vacunación para contactos directos e indirectos de casos sospechosos o confirmados.

El MSP señaló que, a través del Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), se mantiene coordinación con las autoridades sanitarias peruanas para el intercambio de información oficial.

Agregó que ejecuta una evaluación de riesgo en el marco del Plan de Respuesta Multiamenaza, considerando el flujo migratorio y las coberturas de vacunación.

Entre las medidas adoptadas destacan: vigilancia activa para búsqueda de casos; vacunación estratégica en zonas vulnerables y puntos de alta afluencia (escuelas, terminales y aeropuertos), así como aislamiento preventivo y uso de equipos de protección ante cualquier sospecha clínica.