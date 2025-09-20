85 personas han muerto por influenza en lo que va del año

El Ministerio de Salud, a través del Departamento de Epidemiología, informó que durante la semana epidemiológica N.º 35, que comprende del 24 al 30 de agosto de 2025, se notifican tres defunciones por influenza, por lo que se acumulan 85 defunciones este año.

De acuerdo con la entidad, de las 85 defunciones, 73 (85.9%) no contaban con vacuna contra la influenza y el 91,7% tenían factores de riesgo entre ellos la edad, metabólicos, cardiovasculares, inmunosupresión, neurológicos y enfermedad respiratoria.

Se han notificado 4 defunciones por Influenza con coinfección, 3 con SARS-COV-2 y 1 que tenía tanto COVID-19 y Parainfluenza.

En cuanto a Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG): Los casos de IRAG (bronconeumonías y neumonía) notificados en la semana actual es de 309. Los casos acumulados en el presente año alcanzan la cifra de 13,129.

Para el zika no se notifican casos en la semana 35. Se acumulan 2 casos para el 2025.

Y con respecto al dengue se registra un total de 11,088 casos acumulados de dengue a nivel nacional. De esa cifra, 9,835 casos son sin signos de alarma, 1,179 con signos de alarma y 74 dengue graves.

Chikungunya: Hasta la semana 35 del año 2025 se tienen acumulados 17 casos.

Mientras que en la semana actual se notifican 29 casos de malaria. Para un acumulado de 7,913 casos. Se mantiene dos defunciones de semanas anteriores, una en Panamá Este y otra en Veraguas.