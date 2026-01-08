AAUD: Crisis de la basura en San Miguelito está controlada en un 99.9%

La crisis de la basura en el distrito de San Miguelito está controlada en un 99.9%, así lo reveló el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá (AAUD), Ovil Moreno.

"Lo que encontramos en San Miguelito fue algo impresionante, un excedente de desechos en la calle por meses tirados ahí", dijo Moreno.

Además, reconoció que la situación pudo pasar a mayores, pero, gracias a Dios, no pasó.

Señaló que la AAUD logró intervenir de "forma fuerte" gran cantidad de basura en el distrito con gran cantidad de equipos, camiones volquetes en más de 250 puntos críticos.

LEE TAMBIÉN: Veraguas: 15 mil verificaciones y 25 aprehendidos

"Puedo decir que hoy siento que la AAUD tiene San Miguelito bajo control sin excedentes. Ayer se hablaba del 95%, pero te puede decir del 99.9% de los más de 250 puntos críticos que se han atendido", manifestó Telemetro Reporta.

Moreno dijo que además se identificaron más de 40 puntos donde había huecos con basura "y eso afectaba el trabajo; ya hemos arreglado nueve huecos de los 40 existentes".

Por otro lado, aclaró que la Autoridad de Aseo no ha participado en las reuniones de transiciones con las tres empresas que se encargarán de la recolección de los desechos desde el 19 de enero.

"Es un tema que está llevando la Alcaldía y las tres empresas. Ellos no nos han pedido ninguna opinión técnica".

En tanto, informó que la intervención está entre los 650 mil y 700 mil dólares.