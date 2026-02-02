Admiten querella en la que se señala a Varela y Porcell de amañar procesos

Una querella penal ha puesto en la mira al expresidente Juan Carlos Varela, a la exprocuradora Kenia Porcell y al exjefe del Consejo de Seguridad Rolando López, alias “Picuiro”, por una supuesta trama desde el poder para torcer la justicia y armar procesos penales.

La querella penal, que ya fue admitida por la fiscalía, fue presentada por el abogado Roiz Alberto Navarro, en representación del empresario Germán Eliecer Chanis, alias “Fakir”, quien permanece preso desde enero de 2018 en La Mega Joya. La defensa sostiene que Chanis fue víctima de una persecución política y que su caso nació de presiones directas del Ejecutivo sobre el Ministerio Público.

El eje de la querella son los “Varela Leaks”, los chats filtrados del celular del exmandatario, cuya autenticidad fue reconocida públicamente. Según el escrito, esos mensajes revelan una coordinación directa con la entonces procuradora para empujar investigaciones penales. Frases como “¿Cómo va lo de Fakir?” o “vamos a presionar” son citadas como prueba de una injerencia indebida en la administración de justicia.

El documento ataca de frente el expediente 10447, conocido como la Operación 507. Mientras varios imputados cerraron sus casos mediante acuerdos de pena, Chanis sigue detenido sin sentencia firme, una diferencia de trato que la defensa califica de arbitraria y contraria al Estado de Derecho.

La querella pide investigar delitos graves como delincuencia organizada, tráfico de influencias, asociación ilícita y delitos contra la administración de justicia, y solicita que la investigación alcance a todo aquel que resulte responsable, sin importar cargo o jerarquía.