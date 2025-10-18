Aduanas inicia operativo 'Navidad sin contrabando'

“Celebremos en paz con factura fiscal. Compra legal, regala con confianza” es el lema del operativo “Navidad sin Contrabando”, que este año inicia el 15 de octubre con un objetivo definido: combatir el contrabando y la falsificación en todos sus niveles.

En la provincia de Colón la presencia de los inspectores de aduanas se ha incrementado en las salidas de la Zona Libre de Colón, los siete puertos en la provincia y otras áreas en la Costa Atlántica.

En este sentido, la Autoridad Nacional de Aduanas alertó al público en general de la importancia de solicitar su factura fiscal al momento de realizar sus compras.

Y a los comerciantes sobre la necesidad de contar con la Declaración de Aduanas correspondiente del pago de los impuestos, para evitar que sus mercancías sean retenidas para investigación al momento de ser abordados por los inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) en sus negocios o cuando estén trasladando mercancías por el territorio nacional.

Aduanas ha intensificado sus esfuerzos para ponerle freno a la venta de artículos falsificados y al contrabando callejero, actividades que financian al crimen organizado y afectan la salud del pueblo, ya que muchos de los productos, principalmente los medicamentos, no tienen registros sanitarios, lo que representa un serio peligro para la salud del que los compra. El operativo “Navidad sin Contrabando” finaliza el 15 de diciembre.