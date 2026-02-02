Nacional - 02/2/26 - 12:00 AM

Alcaldía tumba permisos de bares 24 horas en La Chorrera

Por: Eric Montenegro/ Provincias Crítica -

La Alcaldía de La Chorrera dejó sin efecto los decretos emitidos por la pasada administración municipal que permitían a algunos centros de diversión nocturna operar las 24 horas del día, tras un proceso legal que se extendió por varios meses.

El secretario general del municipio, Roberto Lee, explicó que al menos dos de los establecimientos que contaban con extensión de horario acumulaban reiteradas denuncias ciudadanas por riñas, escándalos y hasta balaceras, lo que motivó la acción legal.

Lee detalló que la anulación de los decretos no fue inmediata debido a los recursos jurídicos interpuestos por los abogados de los comerciantes, lo que retrasó la decisión.

Con la emisión de un nuevo decreto alcaldicio por parte de la administración del alcalde Eloy Chon, se establece que los locales nocturnos de diversión deberán cerrar a las 4:00 a.m. los fines de semana.

El funcionario indicó que ya se colocó un edicto en la puerta de uno de los locales, luego de que su propietario se negara a acudir a las citaciones para notificarse formalmente de la resolución.

Lee calificó de “irresponsable” la decisión de la pasada administración municipal de extender el horario de funcionamiento de algunos centros nocturnos, al considerar que esta medida afectó la convivencia y la seguridad ciudadana.

Te puede interesar

Admiten querella penal contra Varela, Porcell y Picuiro

Admiten querella penal contra Varela, Porcell y Picuiro

Febrero 01, 2026
Rescatan a 2 menores en playa de Colón; hay alerta por lluvias y mar revuelto

Rescatan a 2 menores en playa de Colón; hay alerta por lluvias y mar revuelto

Febrero 01, 2026
Iglesia habla: ojo con las letras vulgares que humillan

Iglesia habla: ojo con las letras vulgares que humillan

Febrero 01, 2026
Embajador de la India participa en la XLII Feria de Santa Fe

Embajador de la India participa en la XLII Feria de Santa Fe

 Febrero 01, 2026
Foro Económico dejó plata en la calle y a Panamá bien parado ante el mundo

Foro Económico dejó plata en la calle y a Panamá bien parado ante el mundo

 Febrero 01, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia

Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia
Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados

Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave
Madre e hijo viven hora de angustia atrapados en elevador de Costa del Este

Madre e hijo viven hora de angustia atrapados en elevador de Costa del Este