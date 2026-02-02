Alcaldía tumba permisos de bares 24 horas en La Chorrera

La Alcaldía de La Chorrera dejó sin efecto los decretos emitidos por la pasada administración municipal que permitían a algunos centros de diversión nocturna operar las 24 horas del día, tras un proceso legal que se extendió por varios meses.

El secretario general del municipio, Roberto Lee, explicó que al menos dos de los establecimientos que contaban con extensión de horario acumulaban reiteradas denuncias ciudadanas por riñas, escándalos y hasta balaceras, lo que motivó la acción legal.

Lee detalló que la anulación de los decretos no fue inmediata debido a los recursos jurídicos interpuestos por los abogados de los comerciantes, lo que retrasó la decisión.

Con la emisión de un nuevo decreto alcaldicio por parte de la administración del alcalde Eloy Chon, se establece que los locales nocturnos de diversión deberán cerrar a las 4:00 a.m. los fines de semana.

El funcionario indicó que ya se colocó un edicto en la puerta de uno de los locales, luego de que su propietario se negara a acudir a las citaciones para notificarse formalmente de la resolución.

Lee calificó de “irresponsable” la decisión de la pasada administración municipal de extender el horario de funcionamiento de algunos centros nocturnos, al considerar que esta medida afectó la convivencia y la seguridad ciudadana.