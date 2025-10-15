AMP niega concesión a empresa en Amador por incumplir permisos del Canal

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) negó la solicitud de concesión presentada por la empresa Perico Island Maritimal Service, S.A., para el uso de un área de 4,727.21 m² ubicada en la Calzada de Amador, ciudad de Panamá.

En 2021, la sociedad anónima presentó su solicitud a través de su representante legal, y en 2023 se le otorgó un permiso provisional. Sin embargo, mediante una resolución motivada, el administrador de la AMP,

Luis Roquebert Vanegas, rechazó la solicitud de concesión de fondo de mar y acceso terrestre, localizada junto a la Base del Servicio Nacional Aeronaval en Isla Perico, por no contar con el Permiso de Compatibilidad, emitido por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), requisito indispensable para cualquier trámite de concesión en zonas bajo la jurisdicción del Canal.

El pasado 13 de octubre de 2025, personal técnico y legal de la AMP, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval, ejecutó la diligencia de desalojo del área ocupada por la empresa. La medida se llevó a cabo de forma ordenada, respetando el debido proceso y la legalidad vigente.

La AMP reafirma su compromiso con la correcta administración del patrimonio marítimo nacional y enfatiza que todas las concesiones deben cumplir con los permisos y compatibilidades exigidas por la legislación, incluyendo los otorgados por la Autoridad del Canal de Panamá.