Aprueban extender concesión del Corredor Norte hasta 2058

El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Obras Públicas a suscribir la adenda No. 12 al Contrato N° 98, extendiendo por 30 años la concesión del Corredor Norte, actualmente operada por la sociedad Ena Norte, S.A..

La nueva extensión permitirá unificar el vencimiento de los tramos que componen la concesión: Fase I (Albrook, Martín Sosa, El Dorado, Cerro Patacón, Ascanio Villalaz, Juan Pablo II y La Amistad), Fase II A (Tinajitas, Intercambio Lajas – Rampa Lajas – Ramal Zárate – Ramal Villa Lucre) y Tramo I (Panamá – Madden), hasta el 15 de marzo de 2058, o hasta que la concesionaria recupere el monto total de su inversión, lo que ocurra primero.

Según la Empresa Nacional de Autopistas, S.A., esta medida busca generar el espacio financiero necesario para refinanciar la deuda vigente, garantizar el cumplimiento del servicio y permitir nuevas inversiones en obras de interés público, incluyendo la rehabilitación de infraestructura, construcción de accesos esenciales y ampliaciones del Corredor Norte.

Con esta decisión, el gobierno asegura que la principal vía de comunicación del país mantenga su operatividad y continúe recibiendo mejoras estratégicas que beneficiarán a miles de conductores diariamente.