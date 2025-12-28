Nacional - 28/12/25 - 08:22 AM

Áreas rurales de Veraguas siguen con problemas de vivienda

Durante el 2025 un total de 218 viviendas destinadas a familias en situación de extrema pobreza, en los distritos de Cañazas, Calobre y otras comunidades rurales de Veraguas.

 

Por: Melquíades Vásquez/Crítica -

La falta de viviendas óptimas continúa siendo uno de los mayores problemas que enfrenta la población veragüense, especialmente en las zonas rurales, donde numerosas familias habitan en condiciones hostiles e insalubres que ponen en riesgo su salud y bienestar, en particular niños y adolescentes.

Juan Andrés Hidalgo, director regional del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), dio a conocer esta problemática durante la presentación de un informe público en el que se evidencian las múltiples carencias habitacionales existentes en diversas comunidades de la provincia.

Según explicó el funcionario, la necesidad de una vivienda digna es una realidad palpable para cientos de familias que por años han permanecido en el olvido.

Hidalgo señaló que en administraciones anteriores se construyeron soluciones habitacionales que, en algunos casos, fueron otorgadas a personas que no presentaban una necesidad real, dejando por fuera a familias que sí vivían en condiciones de extrema pobreza.

“Hoy estamos corrigiendo esas distorsiones mediante evaluaciones sociales más rigurosas, que nos permiten identificar a quienes realmente requieren una vivienda digna”, afirmó.

Como resultado de este nuevo enfoque, el MIVIOT logró construir durante el año 2025 un total de 218 viviendas destinadas a familias en situación de extrema pobreza, en los distritos de Cañazas, Calobre y otras comunidades rurales de Veraguas.

Estas acciones fueron posibles tras un exhaustivo trabajo social que permitió priorizar los casos más urgentes.

“En la mayoría de los casos, los más afectados por la falta de vivienda adecuada son niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, subrayó Hidalgo.

