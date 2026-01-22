Arranca la versión 65 de la Feria de San Sebastián en Ocú

Con la participación de autoridades locales y nacionales, fue inaugurada la versión número 65 de la Feria de San Sebastián, una de las actividades más tradicionales y representativas del distrito de Ocú, que se desarrollará hasta el 25 de enero.

La feria se consolida como un espacio artesanal, folclórico y agropecuario, donde se promueve la identidad cultural del pueblo ocueño y se impulsa de manera significativa la economía local.

Durante el evento, artesanos de distintas regiones del país exhiben y comercializan productos como vestuario típico, sombreros y artesanías, todos elaborados a mano, resaltando el talento y la creatividad nacional.

En el ámbito agropecuario, la feria reúne una importante cantidad de ganado de alta genética y de diversas razas, cuyos mejores ejemplares participan en jornadas de evaluación y juzgamiento, fortaleciendo el desarrollo del sector ganadero y promoviendo el mejoramiento genético en la región.

El presidente del Patronato de la Feria de San Sebastián, Marcos Castillero, destacó durante el acto inaugural que esta actividad representa un motor económico clave para el distrito y áreas aledañas.

“Esta feria genera un movimiento económico importante para nuestra región, beneficiando a ganaderos, artesanos, comerciantes y a toda la comunidad que participa directa e indirectamente de esta actividad”, señaló.

Castillero también resaltó que la feria se convierte en una vitrina para el sector agropecuario y artesanal del país, al tiempo que fomenta la convivencia familiar y el rescate de las tradiciones.

“Es una forma de inyectar la economía en nuestras áreas y de mantener vivas nuestras costumbres”, agregó.

La Feria de San Sebastián se extenderá hasta el domingo 25 de enero, y recibirá a propios y visitantes para disfrutar de sus exposiciones, actividades culturales y agropecuarias, reafirmándose como uno de los eventos más emblemáticos de la provincia.