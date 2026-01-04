Nacional - 04/1/26 - 06:34 PM

¡Becas Llegan a Guna Yala: pagos pendientes este 5 de enero!

El pago será este lunes 5 de enero en UDELAS – Facultad de Educación Primaria (UDELAS Ailigandí), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m

 

Por: Redacción / Crítica -

Por fin los estudiantes de Guna Yala pueden respirar tranquilos. El IFARHU comenzó a pagar las becas que estaban pendientes desde 2024 y 2025. Hablamos de 550 jóvenes de la Universidad de Panamá (UP) y de UDELAS, que por fin recibirán su dinero.

El pago será este lunes 5 de enero en UDELAS – Facultad de Educación Primaria (UDELAS Ailigandí), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Solo los que fueron convocados podrán cobrar, así que no vayan antes ni después de la fecha.

La institución dejó claro: lleven cédula y todos los documentos que pidieron, y consulten solo los canales oficiales del IFARHU. La idea es evitar filas eternas y confusión. Nada de perder tiempo ni correr riesgos.

Para los estudiantes, este dinero no es solo un número: es alivio, es poder pagar transporte, materiales, comida… es un respiro que llega justo a tiempo para empezar el año con la cabeza en la universidad, no en las cuentas.

 Enero 04, 2026
