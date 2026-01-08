Chiquita realiza primera cosecha de banano tras reactivar operación en Panamá

Panamá. La transnacional Chiquita realiza su primera cosecha de banano tras reactivar su operación en Panamá, que cerró a mediados de 2025, cuando despidió a 6.500 trabajadores y reportó pérdidas por 75 millones de dólares, en medio de una huelga sindical por reformas a la seguridad social del país centroamericano.

El portavoz de Chiquita Panamá, Alexander Gabarrete, dijo que esta “primera cosecha” tras el regreso de la empresa al país está destinada al mercado nacional, según informó este miércoles la cadena Telemetro, desde una empacadora de la transnacional ubicada en la provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con la información disponible, esta primera cosecha se está embolsando en la empacadora de El Empalme, que actualmente emplea entre 20 y 30 personas.

“Esto nos sirve en dos vías: primero, realizar nuestra primera cosecha enfocada al mercado nacional, y segundo, ver el comportamiento de las empacadoras en base a los trabajos de mantenimiento y reparación”, explicó Gabarrete, tras varios meses de cierre.

Las autoridades panameñas informaron que se espera que en febrero comiencen las exportaciones de banano, producto que antes de la huelga sindical entre abril y junio del año pasado era el principal rubro de exportación del país.

Chiquita Panamá explotaba unas 5.000 hectáreas de cultivo en Bocas del Toro bajo concesión, pero cerró luego de que el sindicato Sitraibana iniciara un paro en abril pasado en rechazo a la reforma a la seguridad social.

Tras negociaciones con el Gobierno del presidente José Raúl Mulino, la empresa regresó bajo un modelo de aparcería, en el que cede la tierra a colonos para la producción, comprometiéndose a comprar y regular la fruta bajo sus estándares.

Más de 1.600 trabajadores ya han sido contratados para la reactivación de Chiquita, más de la mitad de los 3.000 empleos requeridos en la primera fase. En una segunda etapa se contemplan 2.000 plazas adicionales para logística y producción.

Se estima que Chiquita invertirá 30 millones de dólares para reactivar la producción en 5.000 hectáreas bananeras y su posterior exportación bajo el nuevo modelo operativo.