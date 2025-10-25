Nacional - 25/10/25 - 07:42 PM

Embajador Cabrera: 'Revocamos y negamos visas de acuerdo con nuestras leyes'

Kevin Marino Cabrera hace referencia a caso

 

Por: Redacción/Crítica

El embajador de los Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera hizo referencia al retiro de la visa del exdiputado Héctor Brands.

"Revocamos y negamos visas de acuerdo con nuestras leyes y regulaciones", expresó Marino.

La tarde del viernes 24 de octubre se conoció que Brands no logró ingresar a Estados Unidos, tras ser rechazado por las autoridades migratorias. 

LEE TAMBIÉN: Primera ministra Sanae Takaichi agradece felicitaciones de Mulino

El embajador dijo a declaraciones a TVN que, aunque no se refieren a casos particulares, su país mantiene una estricta política de control migratorio y que están comprometidos "con la protección de nuestra nación al mantener los más altos estándares de seguridad nacional a través de nuestro proceso de visas y medidas de seguridad".

Además, añadió que las visas son un privilegio, no un derecho.

"La revisión de visas de EE.UU. no se detiene después de que se emite un avisa; reevaluamos si una persona continúa cumpliendo con los requisitos para obtener una visa", expresó Marino Cabrera.

 

Recordemos que el exdiputado está siendo investigado por supuestos delitos de peculados y falsedad. La pesquisa se inició luego de que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) alerta sobre transacciones sospechosas en sus cuentas, que podrían superar los $28 millones de dólares.

