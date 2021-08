Empresa JERS Medical Panamá se defiende y denuncia campaña sucia

Panamá.- Representantes de JERS Medical Panamá, Inc. junto a colaboradores denunciaron que los ataques sistemáticos de los que han sido víctima en las últimas semanas, forman parte de una campaña sucia liderada por la competencia, con el objetivo de afectar el prestigio de la empresa e influir de manera negativa ante la opinión pública y las autoridades.

En conferencia de prensa, Darío Martínez, presidente de JERS Medical Panamá, proveedora de la prueba la Sofía, utilizada para detectar el virus SARS-CoV-2, responsable de la pandemia de la Covid-19, expresó que lamentablemente, quienes no han podido ofertar pruebas de laboratorio con la calidad y seguridad que tiene la prueba Sofía, que está reconocida por la FDA de los Estados Unidos, quieren lograr con esfuerzos sistemáticos de desinformación, lo que no han podido lograr en abierta y transparente competencia.



“Se ha publicado e insinuado de manera tendenciosa, que colaboradores de nuestra empresa tenían relación con las instancias donde se tramitaba y adjudicaban las compras, lo que es absolutamente falso, como ya fue determinado por la Caja del Seguro Social luego de una investigación administrativa”, indicó Martínez.

El presidente de JERS Medical Panamá, también manifestó que es falso esta empresa ha sido la mayor beneficiaria de adjudicaciones de compras de pruebas de laboratorio utilizadas para detectar el virus SARS-CoV-2, como se ha asegurado en algunas publicaciones.



“Es falso que se nos hayan otorgado la mayoría de los actos. Hay al menos 2 empresas, que han recibido más adjudicaciones que JERS Medical y en razón de ello, los montos de ambas, son muy superiores a lo adjudicado a nosotros, actos previos a la licitación que ganamos por calidad en el producto”, remarcó Martínez.

Por su parte, Iván Ibarra, colaborador de la empresa, lamentó que, para hacerle daño a JERS Medical Panamá, se atente con falsas acusaciones contra su prestigio profesional, su honor personal y el de su familia.



“Soy un profesional que vengo de abajo, oriundo de la provincia de Colón y lo que he logrado como profesional ha sido gracias a mi preparación académica y al trabajo honrado. Lo único que hice fue aceptar una propuesta laboral que me permitía un mejor futuro profesional y económico en el sector privado”, expresó Ibarra, tras agregar que cuando aceptó trabajar en JERS Medical Panamá, la empresa ya tenía una relación como proveedor de la CSS y sus funciones en la institución nunca tuvieron nada que ver con contrataciones ni nada que ver con sus proveedores.



Frente a todo lo ocurrido, Ibarra adelantó está analizando proceder legalmente contra quienes han querido manchar su prestigio profesional, su honor personal y el de mi familia. “Quienes me han calumniado, deben enfrentar la justicia”, concluyó Ibarra. G/C