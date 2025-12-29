En Lago Gatún tienen 3 meses sin agua y cierran las calles pidiendo soluciones

Por el daño en la bomba en el sistema de dotación del agua potable en el corregimiento de Escobal, a orillas del lago Gatún en Colón, moradores de estas comunidades procedieron a cerrar la carretera, como medida de protesta.

Maruquel Solís, de 38 años de edad, denunció que ellos tienen este problema desde hace tres meses, donde los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad son las más afectadas, por la falta del vital líquido.

Indicó que una pieza de la bomba resultó dañada y que en consultas con el IDAAN conocieron que no tenían recursos para comprar la pieza y reparar la bomba.

Asimismo, Carlos Meléndez, de 42 años de edad, otro afectado, señaló que amplios sectores como La Estrella, San Carlos, Liberal, Vietnam, están afectados por la falta de agua.

“Tenemos que buscar agua en taxi, usando carretilla, incluso da pena ver a los adultos mayores buscando agua en el lago”, dijo.

Añadió que ellos quieren una solución permanente, no de carros cisternas que van un día y luego desaparecen.

Este cierre también ha afectado a las poblaciones del corregimiento de Ciricito con el libre tránsito.

Piden la presencia de los funcionarios del IDAAN o de la gobernación para que les brinden una solución.