Estados Unidos y Panamá profundizan cooperación en seguridad regional

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este martes al ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, en un encuentro celebrado en Washington D. C., donde ambos destacaron la solidez de la relación bilateral y la estrecha cooperación que ha impulsado prioridades compartidas en la región.

Rubio expresó su profundo agradecimiento por la sólida alianza con Panamá durante el último año, y ambos diplomáticos dialogaron sobre oportunidades para profundizar la colaboración en temas de interés mutuo, como la cooperación en seguridad para combatir amenazas compartidas, entre ellas el narcotráfico y la delincuencia transnacional.

Durante la reunión, Rubio también celebró las medidas adoptadas por Panamá para garantizar la protección de la infraestructura crítica, una prioridad que consideró clave para el fortalecimiento de la cooperación bilateral y la estabilidad regional.

Otro punto abordado fue la cooperación regional en curso para promover la estabilidad en Venezuela, en el contexto de la crisis política y social que atraviesa ese país, donde Panamá y Estados Unidos han mostrado interés compartido en apoyar procesos democráticos y soluciones pacíficas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá también mantiene gestiones diplomáticas activas y permanentes para lograr la liberación del ciudadano panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba, detenido en Venezuela desde junio pasado, según informó la Cancillería panameña.

Este encuentro se enmarca en una agenda diplomática fortalecida entre Panamá y Estados Unidos, con miras a ampliar esfuerzos conjuntos en seguridad, cooperación regional, migración y apoyo mutuo frente a desafíos transnacionales.