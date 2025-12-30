Estamentos de seguridad en Colón se preparan para el verano 2026

Diversos estamentos de seguridad y de atención se han reunido en la provincia de Colón, con el fin de atender las actividades de verano 2026, donde muchos colonenses planean trasladarse a los balnearios de ríos y playas.

Es costumbre que, por motivo de las vacaciones escolares, las familias se trasladen a las comunidades costeras y de allí hacia los balnearios.

Los principales lugares que la gente visita son Playa La Angosta, Playa Huertas, Guayra, Isla Grande y otras.

En estos encuentros de coordinación bajo el nombre de “Operativo Guardianes 2026” participan el Sinaproc, los bomberos, la Policía Nacional, Sume 911, Minsa, ATTT, entre otras entidades y organizaciones.

Las reuniones buscan definir las acciones interinstitucionales para la ejecución del "Operativo Guardianes 2026", orientado a la prevención, atención de emergencias y salvaguarda de la vida durante la temporada seca 2026, bajo la articulación del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) provincial de Colón.

La provincia de Colón cuenta con 23 playas, 10 ríos y 2 lagos, situados en el área de la Transístmica, Costa Abajo, Costa Arriba y sector del lago Gatún.

Las coordinaciones continuarán esta semana para afinar la acción que cada entidad u organización dentro de este operativo en Colón.