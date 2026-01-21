Exportaciones de Panamá a Ecuador suben 218 % impulsadas por sector pesquero

Las exportaciones de Panamá a Ecuador tuvieron un salto impresionante en 2025, creciendo un 218 % respecto al año anterior. Según el Ministerio de Comercio e Industria (Mici), estas ventas pasaron de 2,1 millones de dólares en 2024 a 6,5 millones en 2025, concentradas principalmente en el sector pesquero, con más de veinte productos exportados.

El Mici resaltó también la presencia sostenida de capital ecuatoriano en Panamá, especialmente en banca, manufactura, alimentos, comercio minorista y energía, lo que demuestra la confianza de los empresarios de Ecuador en el clima de negocios panameño.

Esto refuerza la relación bilateral y abre puertas a nuevas oportunidades de comercio.

Los ministros de ambos países coincidieron en Davos sobre la importancia de avanzar hacia una integración económica más profunda.

La exclusión de Panamá de la lista fiscal ecuatoriana en agosto pasado permitió reactivar negociaciones para un Acuerdo de Complementación Económica de Alcance Parcial, que facilitaría el comercio, la inversión y el encadenamiento productivo entre los dos países.

Ecuador confía en cerrar un acuerdo preliminar en el primer trimestre de 2026, consolidando a Panamá como uno de sus socios estratégicos.