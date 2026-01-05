Habrá nuevas atracciones y la rifa de un auto en la Feria de La Chorrera

Directivos de la Feria Internacional de La Chorrera dieron a conocer detalles de la organización del evento de este año, que busca resaltar las tradiciones folclóricas de la provincia de Panamá Oeste y ser fuente de ingresos para emprendedores y artesanos.

El evento ferial de este año se desarrollará del 21 de enero al 1 de febrero bajo el lema "La Feria es de Todos".

Critóbal Fú, presidente del patronato, indicó que se ha confirmado la instalación de dos parques de diversión y la presentación de connotados artistas de la música típica panameña.

Anunció además la realización por parte de la entidad estatal Bingos Nacionales de dos eventos con el objetivo de recaudar fondos en beneficio del Hospital Nicolás A. Solano.

Fú también anunció el retorno de expositores que por diversas circunstancias habían dejado de asistir a la feria y la llegada de nuevos expositores de la industria automovilística.

Durante la conferencia de prensa, la directiva dio a conocer el sorteo entre los asistentes al evento ferial de un automóvil valorado en 34 mil dólares.

Dijo además que la imagen visual de los principales edificios de la feria será renovada gracias a un convenio con una empresa, la cual también expondrá sus productos durante los días de feria.

El presidente del patronato de la Feria de La Chorrera también reveló que aún desconocen en su totalidad el estado financiero de la feria, aunque conocen de la existencia de una cuenta bancaria de $14,000 en un banco de la localidad.

Dijo además que aún es prematuro establecer cuántas plazas de trabajo podrán ser abiertas, previo al inicio de la feria y durante el desarrollo de la misma.