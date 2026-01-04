Llegó la hora, el lunes desinfectan red de distribución de agua de Los Santos

Una fase decisiva para restablecer la confianza en el suministro de agua potable en varios distritos de la provincia de Los Santos comienza este mes, con el inicio del proceso de desinfección de la red de tuberías de distribución, una medida esperada por miles de residentes de la región de Azuero.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que los trabajos arrancarán en el distrito de Las Tablas, donde la desinfección de las tuberías se realizará desde este lunes 5 de enero a las 8:00 de la mañana hasta el martes 6 de enero a las 8:00 de la noche.

Durante este período se suspenderá el servicio de agua potable a todos los usuarios abastecidos por la planta potabilizadora Rufina Alfaro, por lo que se recomienda a la población tomar las previsiones necesarias para el almacenamiento de agua.

Según lo anunciado, una vez se restablezca el servicio, el líquido deberá utilizarse únicamente para higiene y aseo personal, mientras se completan los procesos de verificación de calidad.

LEA TAMBIÉN: Caso $5 millones en quejas por autos nuevos: la garantía no funciona

El cronograma continuará en el distrito de Guararé, donde la desinfección está programada para el viernes 9 de enero a las 8:00 de la mañana hasta el sábado 10 de enero a las 8:00 de la noche.

En los próximos días se anunciarán las fechas correspondientes a La Villa, Santa Ana, El Ejido, Los Olivos y San Agustín, hasta completar la red de distribución en la provincia de Los Santos.

De manera paralela, el Idaan avanza en los preparativos para ejecutar el mismo procedimiento en la planta potabilizadora y las tuberías de Chitré, en la provincia de Herrera, una de las zonas más afectadas por la crisis del agua.

Este plan integral surge luego de que, hace aproximadamente seis meses, se detectaran altos niveles de contaminación y la presencia de microorganismos en el agua captada en las plantas Roberto Reyna, en Chitré, y Rufina Alfaro, en Los Santos, situación que obligó a restringir el consumo y generó preocupación generalizada en la población.

Una vez culminen los trabajos de desinfección, el Ministerio de Salud será el encargado de certificar, mediante análisis de laboratorio, que el agua cumple con los parámetros necesarios para el consumo humano.