Martínez-Acha asistirá a la toma de posesión de Rodrigo Paz en Bolivia

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, representará al Gobierno panameño en la ceremonia de investidura del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y del vicepresidente Edmand Lara, que se llevará a cabo este sábado en la Asamblea Legislativa de La Paz, informó este viernes la Cancillería panameña.



"El canciller Martínez Acha Vásquez, presentará al nuevo Gobierno boliviano, el saludo del presidente José Raúl Mulino para reforzar los lazos históricos que unen a ambas naciones y reafirmará el interés de Panamá en mantener un diálogo respetuoso y constructivo", destaca la información oficial.



El comunicado también recuerda que Panamá y Bolivia establecieron relaciones diplomáticas hace 82 años.



El pasado 3 de noviembre, en el marco del 122 aniversario de la Separación de Panamá de Colombia, el presidente electo Rodrigo Paz Pereira visitó Panamá y se reunió con el mandatario José Raúl Mulino.

Precisamente Mulino, tras conocerse los resultados electorales, señaló en su momento que llamó al centrista Rodrigo Paz Pereira para felicitarlo por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Bolivia.



El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta electoral con el 54,57 % de los votos, frente al 45,43 % obtenido por el exmandatario Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002), candidato de la alianza Libre.



Paz y Quiroga fueron los dos aspirantes más votados en las elecciones generales de agosto, en las que también se renovó el Parlamento nacional para el próximo quinquenio, aunque ninguno alcanzó el porcentaje necesario para proclamarse vencedor en la primera vuelta.



La Cancillería boliviana, indica la nota, ha confirmado la asistencia a la investidura los mandatarios de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. También participará una comisión de funcionarios de Estados Unidos y siete cancilleres de la región.