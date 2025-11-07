Recaudación tributaria de Panamá crece un 14 % en septiembre

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas. informó que los ingresos tributarios acumulados al cierre preliminar de septiembre de 2025 alcanzaron B/.4,738.5 millones, lo que representa un incremento de B/.587.2 millones respecto al mismo período del año anterior, equivalente a un crecimiento interanual del 14 %.

Del total recaudado, B/.4,599.1 millones corresponden a ingresos en efectivo y B/.139.4 millones a documentos fiscales, reflejando un desempeño sólido en la gestión de recaudación tributaria del Estado.

El crecimiento estuvo impulsado por el dinamismo de los impuestos directos, que sumaron B/.2,781.7 millones, es decir, B/.570.9 millones adicionales frente a 2024 (+25.8 %).

Entre los rubros más destacados figuran: impuesto de Planillas: B/.1,105.7 millones (+52.9 %), impuesto de Inmuebles: B/.134.5 millones (+86.9 %), impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas: B/.755.1 millones (+8.3 %), ganancias de Capital (mercado de valores): B/.72.8 millones (+201.2 %) e impuesto de Dividendos: B/.154 millones (+14.4 %)

LEE TAMBIÉN: Hallan cuerpo dentro de bolsa negra en Don Bosco

Por su parte, los impuestos indirectos registraron un crecimiento moderado de 0.8 %, alcanzando B/.1,956.8 millones, con aumentos relevantes en: ISC a cigarrillos importados (+110.4 %), Impuesto de Importación (+5.8 %), ISC a automóviles (+9.0 %), ISC a cervezas (+27.4 %) y primas de seguros (+12.4 %).

La entidad también señaló que los ingresos corrientes del Estado ascendieron a B/.5,875.6 millones, B/.710.7 millones más que en 2024 (+13.8 %). De este total, B/.1,106.5 millones correspondieron a ingresos no tributarios (+20 %), impulsados principalmente por mayores aportes de empresas estatales, mientras que los otros ingresos corrientes totalizaron B/.30.6 millones, con una reducción del 66.5 % interanual.

La DGI destacó que los resultados reflejan un entorno económico en recuperación y un mayor dinamismo en la actividad productiva nacional, estimulados por la mejora en el empleo, el aumento del consumo interno y un clima macroeconómico estable.

Asimismo, expresó que la mejora en la recaudación fortalece la capacidad fiscal del Estado para continuar ejecutando programas sociales, proyectos de inversión pública y políticas que promuevan el crecimiento económico sostenible e inclusivo.