MIDA pisa fuerte en Puerto de Balboa: revisan cada vehículo para frenar plaga

Este lunes, el MIDA no bajó la guardia en el Puerto de Balboa. Su equipo de Cuarentena Agropecuaria estuvo encima de la descarga de vehículos, revisando cada uno con lupa. La idea es clara: evitar que alguna plaga se cuele en el país y afecte los cultivos o ganado.

Los vehículos que llegan para quedarse en Panamá reciben todos los tratamientos preventivos que exige la norma. No es un chequeo rápido; cada inspección busca cortar de raíz cualquier riesgo sanitario.

Los carros y envíos que solo pasan de trasbordo también tienen su vigilancia. Aunque no se quedan en Panamá, el personal del MIDA se asegura de que estén en el lugar correcto y salgan sin problemas hacia su siguiente destino, cumpliendo con los controles fitozoosanitarios de siempre.

En un puerto tan movido como Balboa, donde entran y salen cientos de contenedores cada día, estas medidas son vitales. No es solo un trámite: es proteger la tierra y los productos panameños de cualquier amenaza que venga de afuera.