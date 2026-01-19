Nacional - 19/1/26 - 12:57 PM

MIDA pisa fuerte en Puerto de Balboa: revisan cada vehículo para frenar plaga

No es un chequeo rápido; cada inspección busca cortar de raíz cualquier riesgo sanitario.

 

Por: Redacción / Crítica -

Este lunes, el MIDA no bajó la guardia en el Puerto de Balboa. Su equipo de Cuarentena Agropecuaria estuvo encima de la descarga de vehículos, revisando cada uno con lupa. La idea es clara: evitar que alguna plaga se cuele en el país y afecte los cultivos o ganado.

Los vehículos que llegan para quedarse en Panamá reciben todos los tratamientos preventivos que exige la norma. No es un chequeo rápido; cada inspección busca cortar de raíz cualquier riesgo sanitario.

Los carros y envíos que solo pasan de trasbordo también tienen su vigilancia. Aunque no se quedan en Panamá, el personal del MIDA se asegura de que estén en el lugar correcto y salgan sin problemas hacia su siguiente destino, cumpliendo con los controles fitozoosanitarios de siempre.

En un puerto tan movido como Balboa, donde entran y salen cientos de contenedores cada día, estas medidas son vitales. No es solo un trámite: es proteger la tierra y los productos panameños de cualquier amenaza que venga de afuera.

Te puede interesar

Panamá se une al dolor de España tras mortal accidente de tren

Panamá se une al dolor de España tras mortal accidente de tren

 Enero 19, 2026
Crisis en el banco de sangre de Hospital Nicolás Solano por falta de donantes

Crisis en el banco de sangre de Hospital Nicolás Solano por falta de donantes

 Enero 19, 2026
MIDA pisa fuerte en Puerto de Balboa: revisan cada vehículo para frenar plaga

MIDA pisa fuerte en Puerto de Balboa: revisan cada vehículo para frenar plaga

 Enero 19, 2026
Camacho denuncia corrupción en el MP y critica nuevas pruebas de Odebrecht

Camacho denuncia corrupción en el MP y critica nuevas pruebas de Odebrecht

 Enero 19, 2026
Panamá sigue moviéndose: la economía crece 4,37 %

Panamá sigue moviéndose: la economía crece 4,37 %

 Enero 19, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga
Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján
Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido
Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí