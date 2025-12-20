Mitradel ha realizado 34 operativos contra el trabajo infantil en diciembre

En lo que va del mes de diciembre, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ha realizado 34 operativos preventivos y jornadas de sensibilización sobre la erradicación del trabajo infantil en varios comercios a nivel nacional.

Estos operativos tienen como objetivo advertir sobre las implicaciones legales de contratar a menores de edad en condiciones que vulneren sus derechos, garantizando así el cumplimiento de la normativa vigente.

Las trabajadoras sociales y el personal técnico del Mitradel reiteraron que, bajo ninguna circunstancia un menor de 14 años puede ser contratado para realizar labores de ningún tipo.

Asimismo, explicaron que los adolescentes entre 14 y 17 años pueden trabajar únicamente si las empresas cumplen con los parámetros establecidos por la ley, entre ellos una jornada laboral reducida de hasta seis (6) horas diurnas, que les permita continuar su formación académica y ejercer plenamente sus derechos.

Hasta la fecha, el Mitradel ha desarrollado 16 jornadas de sensibilización, impactando a 124 actores claves en todo el país. Adicionalmente, 12 adolescentes han sido referidos a programas de formación y capacitación del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y la entidad ha otorgado un (1) permiso de trabajo a un joven para laborar formalmente en una empresa.

Durante los operativos, los empleadores fueron sensibilizados sobre lo establecido en el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que define la edad mínima para el empleo, así como sobre el Decreto Ejecutivo N.° 1 de enero de 2016, que identifica las peores formas de trabajo infantil.