Mulino se va pa’ Europa

El presidente José Raúl Mulino confirmó que la próxima semana agarra maletas rumbo a Inglaterra y Suiza, una gira que lo sacará del país justo cuando se celebra uno de los eventos más queridos del folclor panameño: el Desfile de las Mil Polleras.

Dijo que son compromisos de Estado, reuniones de alto nivel, temas grandes, de esos que no se manejan a la ligera. No dio muchos detalles, pero dejó saber que la agenda es diplomática y que el viaje suma ya el número 19 desde que asumió la Presidencia en julio de 2024.

Eso sí, el anuncio vino con sabor agridulce. El presidente reconoció que, por esta gira europea, no podrá estar presente en el desfile que se celebra en Los Santos, una tradición que mueve al país entero y que para muchos “encierra el alma de Panamá”.

“Lamento profundamente no poder acompañar en persona esta celebración tan querida por los santeños y por todos los panameños”, dijo Mulino, con tono serio, tratando de bajar el golpe.

A pesar de la ausencia, reiteró el respaldo del Gobierno al desfile y destacó el trabajo de artesanos, organizadores y participantes que mantienen viva la tradición, puntada a puntada, año tras año.

La gira por Europa, según explicó, forma parte del plan del Ejecutivo para fortalecer relaciones internacionales, atraer inversiones y seguir posicionando a Panamá en escenarios globales. Una agenda intensa que, esta vez, lo obliga a mirar el desfile desde lejos.

Mientras en Las Tablas suenan los tambores y brillan las polleras, Mulino estará en reuniones de traje y corbata, representando al país en tierras europeas. Decisiones de poder… aunque cuesten quedarse sin fiesta.