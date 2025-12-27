Naufragio de migrantes en Colón deja un muerto y varios lesionados

Una persona muerta y al menos 15 personas lesionadas fue el resultado de un naufragio de una embarcación que trasladaba migrantes, este sábado frente a las costas del distrito de Santa Isabel en la Costa Arriba de Colón.

La información preliminar señala que la nave transportaba 35 personas, de las cuales 33 eran migrantes de nacionalidad venezolana y dos operadores de la embarcación.

El naufragio se dio en el punto conocido como Chocosama, un sector entre las comunidades de Palmira y Playa Chiquita, Costa Arriba.

Al parecer, los fuertes oleajes y que la embarcación no estaba apta para tantos ocupantes llevaron a que la misma se accidentara.

En medio de la conmoción, uno de los migrantes falleció ahogado y al menos unas 15 personas resultaron lesionadas con el combustible que los quemó a su contacto con ellos.

El muerto era un hombre venezolano de 32 años de edad. Los ocupantes de la nave fueron trasladados hacia el centro de salud de Nombre de Dios para su atención.

Ante esta emergencia, acudieron agentes del Servicio Nacional Aeronaval al rescate.

En tanto, ambulancias del 911 y vehículos particulares trasladaron a los migrantes hacia el cuarto de urgencias del Centro de Salud de Nombre de Dios.

Durante la investigación se conoció que la nave había salido de la comunidad de Palenque con dirección a Colombia.

Se espera personal del Ministerio Público para el levantamiento del migrante, mientras está bajo investigación quien conducía la nave.