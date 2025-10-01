Panamá lidera Foro Ambiental de Latinoamérica hasta 2027

Panamá asumió la presidencia del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe para el periodo 2025-2027, tras una elección por consenso en Lima, informó el Ministerio de Ambiente.

El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, afirmó que la región no puede seguir perdiendo bosques, ni especies únicas, ni contaminando ríos ni destruyendo pesquerías y océanos.

Navarro destacó que el compromiso de Panamá es garantizar la conservación y protección efectiva de la biodiversidad, y fomentar la integración regional para enfrentar la crisis ambiental que amenaza a las comunidades.

En su presidencia, Panamá propone enfocar esfuerzos en la protección de la biodiversidad, frenar la contaminación y dinamizar la cooperación regional, impulsando políticas ambientales más ambiciosas para reafirmar a América Latina y el Caribe como un bloque con liderazgo global en sostenibilidad.

El foro, que reúne a representantes de 33 países, es el principal espacio de diálogo y cooperación ambiental de alto nivel, donde se coordinan esfuerzos y se definen prioridades comunes frente a los retos ambientales de la región.

Panamá también ostenta desde septiembre la presidencia pro tempore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), dentro del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).