Panamá pega duro en Abu Dhabi y cierra Mundial de Jiu-Jitsu con nivel y respeto

Abu Dhabi, EAU. – La delegación panameña completó una actuación sólida en el Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship, celebrado en el Mubadala Arena, uno de los escenarios más exigentes del circuito internacional que reúne más de 10 mil competidores.

Aunque Panamá no sumó medallas en esta edición, los atletas registraron resultados importantes y cerraron la temporada dentro de los mejores puestos del ranking continental del AJP Tour.

Morhaim logra victoria clave y cierra como líder nacional

En la división Cinturón Negro Master 1; 69 kg, Ángel Morhaim obtuvo un triunfo determinante en repechaje frente al mexicano Orlando Yeh, demostrando control técnico y un alto nivel competitivo.

Morhaim finaliza la temporada con 4,200 puntos, ubicándose como #1 de Panamá y #4 de Norteamérica, uno de los mejores cierres regionales para un atleta panameño en su categoría.

Calviño Mudarra avanza a semifinales y se consolida en el Top 4 del continente

En Cinturón Negro Profesional (adultos), Jorge Isaac Calviño Mudarra avanzó hasta semifinales luego de superar al colombiano Carlos Samboni, atleta de amplia trayectoria en el circuito.

Calviño culmina la temporada con 5,400 puntos, manteniéndose como #1 de Panamá y alcanzando el puesto #4 de Norteamérica, ratificando su presencia entre los principales competidores del continente.

Milord sostiene una campaña competitiva y cierra Top 5 regional

El también panameño Carlos Milord asumió dos combates muy reñidos ante Razmadzde (Georgia) y el brasileño Matheus Onda, ambos referentes internacionales en su división.

Milord cierra el año con 3,300 puntos, posicionándose como #2 de Panamá y #5 de Norteamérica, consolidando una temporada de crecimiento y consistencia dentro del circuito profesional.

Panamá proyecta avance en el jiu-jitsu internacional

Con la conclusión del Mundial en Abu Dhabi, los representantes panameños confirman su progreso en escenarios internacionales. Las posiciones obtenidas en el ranking norteamericano refuerzan la presencia del país en el AJP Tour y evidencian el desarrollo competitivo de esta disciplina en Panamá.

Los tres atletas regresan a sus respectivas academias con miras a la preparación y enfoque en el calendario 2026, donde buscarán seguir consolidando a Panamá entre las naciones emergentes del jiu-jitsu profesional y abriendo oportunidades para más participación panameña en esta importante cita.